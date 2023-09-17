Колева Вербанова Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колева Вербанова Варвара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Вербанов Федор Федорович

Отец ребёнка: Вербанов Федор Антонович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Вербанов Николай Федорович

Отец ребёнка: Вербанов Федор Антонович

Рождение ребёнка
1959

Сын: Вербанов Павел Федорович

Отец ребёнка: Вербанов Федор Антонович

Рождение ребёнка
13.03.1966

Дочь: Вербанова Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Вербанов Федор Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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