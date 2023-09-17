Колева Вербанова Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1950
Отец ребёнка: Вербанов Федор Антонович
Рождение ребёнка
1953
Сын: Вербанов Николай Федорович
Отец ребёнка: Вербанов Федор Антонович
Рождение ребёнка
1959
Отец ребёнка: Вербанов Федор Антонович
Рождение ребёнка
13.03.1966
Дочь: Вербанова Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Вербанов Федор Антонович