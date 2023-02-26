Шлышин (Шлыков) Гавриил Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлышин (Шлыков) Гавриил Стефанов

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1782

Дата смерти

16.05.1823

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Стефан Семёнов

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шлышин (шлыков) Андрей Гаврилов

Мать ребёнка: ?

Место жительства
С 1811
Смерть
16.05.1823
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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