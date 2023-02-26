Шлышин (Шлыков) Гавриил Стефанов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1782
Дата смерти16.05.1823
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Стефан Семёнов
Мать: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811
Сын: Шлышин (шлыков) Андрей Гаврилов
Мать ребёнка: ?
Место жительства
С 1811
Смерть
16.05.1823
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область