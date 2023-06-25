Матвеева Евдакия Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.04.1949
Отец ребёнка: Штефан Иван Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Штефан Иван Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Штефан Иван Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штефан Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Штефан Иван Антонович
Смерть
Неизвестно