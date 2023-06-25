Матвеева Евдакия Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Евдакия Демьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1949

Сын: Штефан Виктор Иванович

Отец ребёнка: Штефан Иван Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штефан Сергей Иванович

Отец ребёнка: Штефан Иван Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штефан Алексей Иванович

Отец ребёнка: Штефан Иван Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штефан Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Штефан Иван Антонович

Смерть
Неизвестно
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