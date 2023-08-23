Букина Авдотья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина Авдотья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Букин Увар Андреевич

Отец ребёнка: Букин Андрей Сафонов

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Букин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Букин Андрей Сафонов

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Букин Астафий Андреевич

Отец ребёнка: Букин Андрей Сафонов

Проломиха, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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