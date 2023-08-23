Букина Авдотья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Букин Увар Андреевич
Отец ребёнка: Букин Андрей Сафонов
Рождение ребёнка
Около 1821
Отец ребёнка: Букин Андрей Сафонов
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Букин Андрей Сафонов
Проломиха, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно