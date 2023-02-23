Титова Евгения Гусева
Место рожденияСело Рызлей
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Рызлей
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Гусев Зиновий
Село Рызлей
Бракосочетание
23.05.1884
Рождение ребёнка
26.03.1885
Отец ребёнка: Титов Яков Феоктистович
Рождение ребёнка
17.11.1886
Отец ребёнка: Титов Яков Феоктистович
Рождение ребёнка
16.02.1889
Дочь: Гришина Ефросинья Титова
Отец ребёнка: Титов Яков Феоктистович
Рождение ребёнка
11.04.1891
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Титов Яков Феоктистович
Рождение ребёнка
14.05.1895
Отец ребёнка: Титов Яков Феоктистович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Зиновий
Смерть
Неизвестно