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Титова Евгения Гусева

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Место рождения

Село Рызлей

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Рызлей
Рождение ребёнка
1880

Сын: Гусев Ефим Зиновьевич

Отец ребёнка: Гусев Зиновий

Село Рызлей
Бракосочетание
23.05.1884

Муж: Титов Яков Феоктистович

Рождение ребёнка
26.03.1885

Сын: Титов Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Титов Яков Феоктистович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.11.1886

Сын: Титов Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Титов Яков Феоктистович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.02.1889

Дочь: Гришина Ефросинья Титова

Отец ребёнка: Титов Яков Феоктистович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.04.1891

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Титов Яков Феоктистович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.05.1895

Сын: Титов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Титов Яков Феоктистович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Зиновий

Смерть
Неизвестно
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