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Титов Павел Яковлевич

Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.03.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1885

Отец: Титов Яков Феоктистович

Мать: Титова Евгения Гусева

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.01.1906

Жена: Титова Марина Афанасьева

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.01.1907

Дочь: Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Титова Марина Афанасьева

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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