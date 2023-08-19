Титов Павел Яковлевич
Место рождения
Дата рождения26.03.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1885
Отец: Титов Яков Феоктистович
Мать: Титова Евгения Гусева
Бракосочетание
30.01.1906
Жена: Титова Марина Афанасьева
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.01.1907
Дочь: Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Титова Марина Афанасьева
Смерть
Неизвестно