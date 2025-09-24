Авдонькин Александр Юрьевич
мужской, родился 15.11.1961, Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
ОтецАвдонькин Юрий Ивановичь16.06.1934 г.р.
Супруги
Авдонькина (Самородова) Екатерина Ивановна11.07.1957 г.р.
Дети
Авдонькин Александр Александровичь10.10.1998 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1961
Отец: Авдонькин Юрий Ивановичь
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
13.09.1978
Рождение ребёнка
16.03.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Авдонькина (Самородова) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
10.10.1998
Сын: Авдонькин Александр Александровичь
Мать ребёнка: Авдонькина (Самородова) Екатерина Ивановна