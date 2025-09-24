Авдонькин Александр Юрьевич 15.11.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Авдонькин Александр Юрьевич

Автор
АА
Авдонькин А.

мужской, родился 15.11.1961, Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Отец
Авдонькин Юрий Ивановичь16.06.1934 г.р.
Супруги
Авдонькина (Самородова) Екатерина Ивановна11.07.1957 г.р.
Дети
Авдонькин Александр Александровичь10.10.1998 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1961

Отец: Авдонькин Юрий Ивановичь

Мать: скрыто настройками приватности

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Бракосочетание
13.09.1978

Жена: Авдонькина (Самородова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
16.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авдонькина (Самородова) Екатерина Ивановна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Рождение ребёнка
10.10.1998

Сын: Авдонькин Александр Александровичь

Мать ребёнка: Авдонькина (Самородова) Екатерина Ивановна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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