Александра Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тарас
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова Вера Петровна
Отец ребёнка: Котов Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Котов Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
07.11.1920
Дочь: Котова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Котов Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
26.03.1926
Отец ребёнка: Котов Петр Григорьевич
Смерть
Неизвестно