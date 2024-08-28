Александра Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова Вера Петровна

Отец ребёнка: Котов Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Котов Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
07.11.1920

Дочь: Котова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Котов Петр Григорьевич

Щитяково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.03.1926

Сын: Котов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Котов Петр Григорьевич

Щитяково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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