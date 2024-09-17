Семен (Симеон) Леонтьев 30.08.1865 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Семен (Симеон) Леонтьев

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.08.1865 ст.

Дата смерти

07.01.1866 ст.

Пол

Мужской

Отец

1826 или 1829 г.р.

Мать

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
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Место
Комментарий
Рождение
30.08.1865 ст.

Отец: Леонтий Филиппов

Мать: (Ширшова) Екатерина (Катерина) Андреева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Той же деревни собственник Леонтий Филиппов и законная его жена Екатерина Андреева,оба православные
Крещение
31.08.1865 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Той же деревни собственник Прокофий Андреев и девица Васса Савельева
Смерть
07.01.1866 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от младенческой Той же деревни собственника Леонтия Филипова сын Симеон (5 мес.)

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