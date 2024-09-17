Семен (Симеон) Леонтьев
Место рождения
Дата рождения30.08.1865 ст.
Дата смерти07.01.1866 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1865 ст.
Той же деревни собственник Леонтий Филиппов и законная его жена Екатерина Андреева,оба православные
Крещение
31.08.1865 ст.
Восприемники: Той же деревни собственник Прокофий Андреев и девица Васса Савельева
Смерть
07.01.1866 ст.
от младенческой Той же деревни собственника Леонтия Филипова сын Симеон (5 мес.)