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Кагадько Максим Никитич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.12.1879 ст.

Сын: Кагадько Савва Максимович

Мать ребёнка: Кагадько Вера Марковна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.08.1886 ст.

Дочь: Кагадько Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Кагадько Вера Марковна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кагадько Вера Марковна

Смерть
Неизвестно
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