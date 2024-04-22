Кагадько Максим Никитич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1879 ст.
Сын: Кагадько Савва Максимович
Мать ребёнка: Кагадько Вера Марковна
Рождение ребёнка
06.08.1886 ст.
Дочь: Кагадько Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Кагадько Вера Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кагадько Вера Марковна
Смерть
Неизвестно