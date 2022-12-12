Флиге Николай (Николай-Реваз-Христиан) Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флиге Николай (Николай-Реваз-Христиан) Николаевич

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Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

03.06.1876

Дата смерти

27.10.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
С 27.04.1903 по ?.04.1912

Жена: Флиге Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
17.11.1905

Сын: Флиге Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Флиге Ольга Владимировна

Смерть
27.10.1959
г. Канны, Франция
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