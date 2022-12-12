Флиге Николай (Николай-Реваз-Христиан) Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.06.1876
Дата смерти27.10.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 27.04.1903 по ?.04.1912
Жена: Флиге Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
17.11.1905
Сын: Флиге Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Флиге Ольга Владимировна
Смерть
27.10.1959
г. Канны, Франция