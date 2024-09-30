Лобиа (Сюкияйнен) Ева Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.09.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лобиа) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Лобия Александр Адамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лобиа) Сайма Александровна
Отец ребёнка: Лобия Александр Адамович
Бракосочетание
31.07.1911
Рождение ребёнка
19.07.1913
Дочь: (Лобиа) Ида Александровна
Отец ребёнка: Лобия Александр Адамович
Смерть
Неизвестно