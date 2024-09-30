Лобиа (Сюкияйнен) Ева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобиа (Сюкияйнен) Ева Ивановна

Место рождения

Высоцкое Чухонское, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

17.09.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Высоцкое Чухонское, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лобиа) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Лобия Александр Адамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лобиа) Сайма Александровна

Отец ребёнка: Лобия Александр Адамович

Бракосочетание
31.07.1911

Муж: Лобия Александр Адамович

Рождение ребёнка
19.07.1913

Дочь: (Лобиа) Ида Александровна

Отец ребёнка: Лобия Александр Адамович

Смерть
Неизвестно

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