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Февронья Трофимовна

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Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.10.1882

Муж: Редков/ Андреев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
03.09.1884

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Редков/ Андреев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
07.02.1886

Сын: Редков/ Андреев В Баку С 1921 Федор Иванович

Отец ребёнка: Редков/ Андреев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
29.05.1888

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Редков/ Андреев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
06.12.1890

Сын: Редков/ Андреев Кр. 27.12.1911. Николай Иванович

Отец ребёнка: Редков/ Андреев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
02.07.1893

Сын: Редков/ Андреев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Редков/ Андреев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
21.04.1895

Сын: Редков/ Андреев В Сибири С 1920 Василий Иванович

Отец ребёнка: Редков/ Андреев Иван Михайлович

св-во 13.02.1936
Смерть
Неизвестно
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