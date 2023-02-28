Февронья Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1882
Рождение ребёнка
03.09.1884
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Редков/ Андреев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
07.02.1886
Сын: Редков/ Андреев В Баку С 1921 Федор Иванович
Отец ребёнка: Редков/ Андреев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
29.05.1888
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Редков/ Андреев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
06.12.1890
Рождение ребёнка
02.07.1893
Сын: Редков/ Андреев Сергей Иванович
Отец ребёнка: Редков/ Андреев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
21.04.1895
св-во 13.02.1936
Смерть
Неизвестно