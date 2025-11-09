Михаил Захаров 15.09.1848 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Михаил Захаров

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 15.09.1848 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Мать
Авдотья (Евдокия) Павлова19.02.1828 ст. г.р.
Отец
Захар Никитин31.08.1824 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1848 ст.

Отец: Захар Никитин

Мать: Авдотья (Евдокия) Павлова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородский. кр. безфамильные.

Крещение
19.09.1848 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники пом. Соболева крест. Филипп Матвеев и кр. ж. Мария Матвеева

Смерть
Неизвестно

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