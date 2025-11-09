Михаил Захаров
мужской, родился 15.09.1848 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
МатьАвдотья (Евдокия) Павлова19.02.1828 ст. г.р.
ОтецЗахар Никитин31.08.1824 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1848 ст.
Отец: Захар Никитин
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
19.09.1848 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
пом. Звенигородский. кр. безфамильные.