Авраам Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1970
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маргарита Авраамовна
Мать ребёнка: Маруся
Ухта, Ухта, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Авраамовна
Мать ребёнка: Маруся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Авраамович
Мать ребёнка: Маруся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Авраамович
Мать ребёнка: Маруся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Авраамовна
Мать ребёнка: Маруся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Авраамовна
Мать ребёнка: Маруся
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маруся
Смерть
До 1970