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Авраам Петрович

Место рождения

Усть-Лыжа, Усинск, Республика Коми

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1970

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пётр

Мать: Хозяинова Парасья Ивановна

Усть-Лыжа, Усинск, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргарита Авраамовна

Мать ребёнка: Маруся

Ухта, Ухта, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Авраамовна

Мать ребёнка: Маруся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Авраамович

Мать ребёнка: Маруся

Новикбож, Усинск, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Авраамович

Мать ребёнка: Маруся

Новикбож, Усинск, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Авраамовна

Мать ребёнка: Маруся

Усть-Лыжа, Усинск, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Авраамовна

Мать ребёнка: Маруся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маруся

Смерть
До 1970
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