Винокуров Василий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Винокуров Емельян Меркуриевич
Рождение ребёнка
04.01.1919
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Винокурова Пелагея Лукьяновна
Бракосочетание
27.07.1919
По МК с. Ярмоклеевка 1919 г. Ф.16 Оп. 6 Д. 1454
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Винокуров Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Винокурова Пелагея Лукьяновна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Винокуров Иван Васильевич
Мать ребёнка: Винокурова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
21.01.1931
Сын: Винокуров Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Винокурова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Винокуров Иван Васильевич
Мать ребёнка: Винокурова Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно