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Винокуров Василий Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Винокуров Емельян Меркуриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1919

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Винокурова Пелагея Лукьяновна

Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
27.07.1919

Жена: Винокурова Наталья Ивановна

Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
По МК с. Ярмоклеевка 1919 г. Ф.16 Оп. 6 Д. 1454
Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Винокуров Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Винокурова Пелагея Лукьяновна

Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Винокуров Иван Васильевич

Мать ребёнка: Винокурова Наталья Ивановна

Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
21.01.1931

Сын: Винокуров Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Винокурова Наталья Ивановна

Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Винокуров Иван Васильевич

Мать ребёнка: Винокурова Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винокурова Пелагея Лукьяновна

Развод
Неизвестно

Жена: Винокурова Пелагея Лукьяновна

Место жительства
Неизвестно
Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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