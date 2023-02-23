Николаева Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти25.11.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1862
Сын: Килячков - Николаев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Килячков - Николаев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Килячков - Николаев Леонтий Михаилович
Отец ребёнка: Килячков - Николаев Михаил Николаевич
Смерть
25.11.1887