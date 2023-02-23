Николаева Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

25.11.1887

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1862

Сын: Килячков - Николаев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Килячков - Николаев Михаил Николаевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Килячков - Николаев Леонтий Михаилович

Отец ребёнка: Килячков - Николаев Михаил Николаевич

Смерть
25.11.1887
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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