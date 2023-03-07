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Килячков - Николаев Михаил Николаевич

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

18.12.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1862

Сын: Килячков - Николаев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Николаева Евдокия Ивановна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Килячков - Николаев Леонтий Михаилович

Мать ребёнка: Николаева Евдокия Ивановна

Смерть
18.12.1881
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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