Килячков - Николаев Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти18.12.1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1862
Сын: Килячков - Николаев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Николаева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Килячков - Николаев Леонтий Михаилович
Мать ребёнка: Николаева Евдокия Ивановна
Смерть
18.12.1881