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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Левша Косьма Архипов

Отец ребёнка: Левша Архип Никитин

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Левша Павел Архипов

Отец ребёнка: Левша Архип Никитин

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анна Архипова

Отец ребёнка: Левша Архип Никитин

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Агрипина Архипова

Отец ребёнка: Левша Архип Никитин

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Харитина (Кристинья)

Отец ребёнка: Левша Архип Никитин

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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