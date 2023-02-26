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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Левша Косьма Архипов
Отец ребёнка: Левша Архип Никитин
Рождение ребёнка
1815
Сын: Левша Павел Архипов
Отец ребёнка: Левша Архип Никитин
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анна Архипова
Отец ребёнка: Левша Архип Никитин
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Агрипина Архипова
Отец ребёнка: Левша Архип Никитин
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Харитина (Кристинья)
Отец ребёнка: Левша Архип Никитин