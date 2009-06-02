Ланцова (Еремина) Валентина Алексеевна 14.04.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ланцова (Еремина) Валентина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1936

Дата смерти

02.06.2009

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1936

Отец: Еремин Алексей Иванович

Мать: Еремина (Фомина) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ланцов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
24.08.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ланцов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ланцов Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланцов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
28.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ланцов Николай Николаевич

Смерть
02.06.2009

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