Ланцова (Еремина) Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1936
Дата смерти02.06.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1970
Смерть
02.06.2009