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Кислицына Марья Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Кислицын Иван Кирилович

Отец ребёнка: Кислицын Кирило Зиновьевич

Рождение ребёнка
1776

Сын: Кислицын Гаврило Кирилович

Отец ребёнка: Кислицын Кирило Зиновьевич

Рождение ребёнка
1785

Сын: Кислицын Ларион Кирилович

Отец ребёнка: Кислицын Кирило Зиновьевич

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Марфа Кирилова

Отец ребёнка: Кислицын Кирило Зиновьевич

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Параскева Кирилова

Отец ребёнка: Кислицын Кирило Зиновьевич

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Параскева Кирилова

Отец ребёнка: Кислицын Кирило Зиновьевич

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Евдокия Кирилова

Отец ребёнка: Кислицын Кирило Зиновьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Кирило Зиновьевич

Смерть
После 1795
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