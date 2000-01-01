Кислицына Марья Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Кислицын Кирило Зиновьевич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Кислицын Гаврило Кирилович
Отец ребёнка: Кислицын Кирило Зиновьевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Кислицын Ларион Кирилович
Отец ребёнка: Кислицын Кирило Зиновьевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Марфа Кирилова
Отец ребёнка: Кислицын Кирило Зиновьевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Параскева Кирилова
Отец ребёнка: Кислицын Кирило Зиновьевич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Параскева Кирилова
Отец ребёнка: Кислицын Кирило Зиновьевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Евдокия Кирилова
Отец ребёнка: Кислицын Кирило Зиновьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795