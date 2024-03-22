Данилова -Салмова (Никифорова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1836 ст.
Бракосочетание
18.02.1856 ст.
Рождение ребёнка
28.05.1858 ст.
Сын: Данилов-Салмов Никифор Стефанович
Отец ребёнка: Данилов-Салмов Степан Захарович
Рождение ребёнка
28.06.1861 ст.
Сын: Данилов-Салмов Павел Стефанович
Отец ребёнка: Данилов-Салмов Степан Захарович
Рождение ребёнка
26.11.1862 ст.
Дочь: Евфимиева-Салмова Анна Степановна
Отец ребёнка: Данилов-Салмов Степан Захарович
Рождение ребёнка
19.10.1864 ст.
Сын: Данилов-Салмов Дмитрий Стефанович
Отец ребёнка: Данилов-Салмов Степан Захарович
Рождение ребёнка
01.09.1866 ст.
Сын: Данилов-Салмов Захарий Стефанович
Отец ребёнка: Данилов-Салмов Степан Захарович
Рождение ребёнка
04.11.1867 ст.
Сын: Данилов-Салмов Павел Стефанович
Отец ребёнка: Данилов-Салмов Степан Захарович
Рождение ребёнка
28.11.1869 ст.
Сын: Данилов-Салмов Андрей Стефанович
Отец ребёнка: Данилов-Салмов Степан Захарович
Рождение ребёнка
07.03.1873 ст.
Дочь: Данилова -Салмова Ксения Стефановна
Отец ребёнка: Данилов-Салмов Степан Захарович
Смерть
Неизвестно