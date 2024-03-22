Данилова -Салмова (Никифорова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова -Салмова (Никифорова) Мария Петровна

Место рождения

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.02.1856 ст.

Муж: Данилов-Салмов Степан Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.05.1858 ст.

Сын: Данилов-Салмов Никифор Стефанович

Отец ребёнка: Данилов-Салмов Степан Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1861 ст.

Сын: Данилов-Салмов Павел Стефанович

Отец ребёнка: Данилов-Салмов Степан Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.11.1862 ст.

Дочь: Евфимиева-Салмова Анна Степановна

Отец ребёнка: Данилов-Салмов Степан Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.10.1864 ст.

Сын: Данилов-Салмов Дмитрий Стефанович

Отец ребёнка: Данилов-Салмов Степан Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1866 ст.

Сын: Данилов-Салмов Захарий Стефанович

Отец ребёнка: Данилов-Салмов Степан Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1867 ст.

Сын: Данилов-Салмов Павел Стефанович

Отец ребёнка: Данилов-Салмов Степан Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.11.1869 ст.

Сын: Данилов-Салмов Андрей Стефанович

Отец ребёнка: Данилов-Салмов Степан Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.03.1873 ст.

Дочь: Данилова -Салмова Ксения Стефановна

Отец ребёнка: Данилов-Салмов Степан Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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