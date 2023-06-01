Зенкина Евдокия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Львушкин Софрон Львович
Львушкин (Ловушкин) Софрон Львович - отчим Евдокии Ильиничны.
Бракосочетание
16.02.1823
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Зенкина Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Зенкин Ефим Терентьевич
Смерть
Неизвестно