Зенкина Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗенкина Евдокия Ильинична

Зенкина Евдокия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Львушкин Софрон Львович

Мать: не указана

Львушкин (Ловушкин) Софрон Львович - отчим Евдокии Ильиничны.
Бракосочетание
16.02.1823

Муж: Зенкин Ефим Терентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Зенкина Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Зенкин Ефим Терентьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close