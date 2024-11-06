Апраксин Николай Петрович 27.01.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Апраксин Николай Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 27.01.1910, Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

умер 18.08.1941, Тарту, Tartu linn, Tartu maakond

Отец
Апраксин Пётр Николаевич03.01.1876 г.р.
Мать
Апраксина (Барятинская) Елизавета Владимировна15.10.1882 г.р.
Супруги
Апраксина (Фон Бюнтинг) Софья Николаевна17.02.1912 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1910

Отец: Апраксин Пётр Николаевич

Мать: Апраксина (Барятинская) Елизавета Владимировна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Бракосочетание
14.02.1934

Жена: Апраксина (Фон Бюнтинг) Софья Николаевна

Смерть
18.08.1941
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond

Мы используем куки для улучшения работы сайта.