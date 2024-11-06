Апраксин Николай Петрович
мужской, родился 27.01.1910, Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
умер 18.08.1941, Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
ОтецАпраксин Пётр Николаевич03.01.1876 г.р.
МатьАпраксина (Барятинская) Елизавета Владимировна15.10.1882 г.р.
Супруги
Апраксина (Фон Бюнтинг) Софья Николаевна17.02.1912 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1910
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
14.02.1934
Смерть
18.08.1941
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond