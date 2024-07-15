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Иван Филиппов

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1647 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1720 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Мой Филипп Прокопьев

Мать: не указана

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1740 Брат их Иван Наумов 42 ИВ-1743 Брат их Иван Наумов 21
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вторая Жена Акилина Корнилова

Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Ульяна Иванова

Мать ребёнка: не указана

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1740 Дочь ево Иулиания 11
Смерть
Неизвестно

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