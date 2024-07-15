Иван Филиппов
Место рождения
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Мой Филипп Прокопьев
Мать: не указана
ИВ-1740 Брат их Иван Наумов 42 ИВ-1743 Брат их Иван Наумов 21
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Ульяна Иванова
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1740 Дочь ево Иулиания 11
Смерть
Неизвестно