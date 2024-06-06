Гареева - Ибагишева (Новокшонова) Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ибагишев Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
29.04.2009
Дочь: Ибагишева Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Ибагишев Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
29.02.2024
Дочь: Гареева Сарра Сахтапбергеновна
Отец ребёнка: Гареев Сахтапберген Эрикович