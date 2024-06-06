Гареева - Ибагишева (Новокшонова) Вера Петровна 11.12.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гареева - Ибагишева (Новокшонова) Вера Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1984

Отец: Новокшонов Петр Алексеевич

Мать: Зайченко - Новокшонова (Пушкарева) Ираида Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гареев Сахтапберген Эрикович

Рождение ребёнка
16.11.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ибагишев Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
29.04.2009

Дочь: Ибагишева Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Ибагишев Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
29.02.2024

Дочь: Гареева Сарра Сахтапбергеновна

Отец ребёнка: Гареев Сахтапберген Эрикович

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