Чепыгова Раиса Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1928
Дата смерти2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1960
Дочь: Белоусова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Чепыгов Василий Игнатьевич
Гуково, город Гуково, Ростовская область
Смерть
2012
Волошино, Родионово-Несветайский муниципальный район, Ростовская область