Чепыгова Раиса Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепыгова Раиса Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1928

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1960

Дочь: Белоусова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Чепыгов Василий Игнатьевич

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Смерть
2012
Волошино, Родионово-Несветайский муниципальный район, Ростовская область

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