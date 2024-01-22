(Сидорова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сидорова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Сидоров Борис Петрович

Отец ребёнка: Сидоров Пётр Иванович

Рождение ребёнка
?.08.1885

Сын: Сидоров Максим Петрович

Отец ребёнка: Сидоров Пётр Иванович

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