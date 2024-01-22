(Сидорова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Сидоров Пётр Иванович
Рождение ребёнка
?.08.1885
Отец ребёнка: Сидоров Пётр Иванович