Шаманина Екатерина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Екатерина Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Шаманин Павел Васильевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1835

Муж: Шаманин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Шаманин Павел Васильевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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