Варвара (Алексеева)
Место рожденияд.Титы
Дата рождения1784
Дата смерти05.04.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Титы
Бракосочетание
02.07.1800
Муж: Пётр Данилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.09.1802
Сын: Трофим Петров
Отец ребёнка: Пётр Данилов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1807
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Данилов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.04.1807
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.