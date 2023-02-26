Варвара (Алексеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара (Алексеева)

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Место рождения

д.Титы

Дата рождения

1784

Дата смерти

05.04.1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Титы
Бракосочетание
02.07.1800

Муж: Пётр Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.09.1802

Сын: Трофим Петров

Отец ребёнка: Пётр Данилов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1807

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Данилов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.04.1807
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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