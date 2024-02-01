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Параскева
Параскева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1882
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Максимов Егор
Мать
Ильина (Ильина) Елена
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЖ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец:
Максимов Егор
Мать:
Ильина Елена
Смерть
Неизвестно
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