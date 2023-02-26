Семён Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Филиппов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Пол

Мужской

Отец

До 1805 г.р.

Мать

1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Филипп (Андреев)

Мать: Евдокия Зиновьева

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