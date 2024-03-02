Шарова Матрона Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова Матрона Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаров Илья Павлович

Рождение ребёнка
09.02.1860 ст.

Дочь: Шарова Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Шаров Илья Павлович

Яковское, Порздневская волость, Юрьевецкий уезд
Рождение ребёнка
28.12.1863 ст.

Сын: Шаров Василий Ильин

Отец ребёнка: Шаров Илья Павлович

Яковское, Порздневская волость, Юрьевецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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