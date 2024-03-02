Шарова Матрона Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаров Илья Павлович
Рождение ребёнка
09.02.1860 ст.
Дочь: Шарова Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Шаров Илья Павлович
Рождение ребёнка
28.12.1863 ст.
Сын: Шаров Василий Ильин
Отец ребёнка: Шаров Илья Павлович
Смерть
Неизвестно