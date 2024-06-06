Королькова (Журакова) Любовь Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Жураков Андрей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1893 ст.
Корнилий Казаков Ефим Козин Георгий Жураков Степан Жураков
Рождение ребёнка
08.08.1893 ст.
Дочь: Королькова Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Корольков Ефим Антонович
Георгий Андреев Жураков Федора Ильина Афанасьева (н)
Рождение ребёнка
27.02.1899 ст.
Дочь: Королькова Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Корольков Ефим Антонович
Спиридон Петров Сорокин Евдокия Осипова Корчагина
Смерть
Неизвестно