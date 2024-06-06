Королькова (Журакова) Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королькова (Журакова) Любовь Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Жураков Андрей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1893 ст.

Муж: Корольков Ефим Антонович

Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Корнилий Казаков Ефим Козин Георгий Жураков Степан Жураков
Рождение ребёнка
08.08.1893 ст.

Дочь: Королькова Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Корольков Ефим Антонович

Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Георгий Андреев Жураков Федора Ильина Афанасьева (н)
Рождение ребёнка
27.02.1899 ст.

Дочь: Королькова Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Корольков Ефим Антонович

Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Спиридон Петров Сорокин Евдокия Осипова Корчагина
Смерть
Неизвестно

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