Жураков Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти20.04.1898 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Жураков Егор (Георгий) Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Королькова (Журакова) Любовь Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Калабанова (Журакова) Елена Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.04.1898 ст.
от старости