Жураков Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жураков Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

20.04.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жураков Степан Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Жураков Егор (Георгий) Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Королькова (Журакова) Любовь Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Калабанова (Журакова) Елена Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
20.04.1898 ст.
Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
от старости

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