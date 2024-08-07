Чепурнова Марфа Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепурнова Марфа Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

После 1851

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Чепурнов Семён Васильевич

Мать: не указана

Восприемник
23.12.1851 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Мелания Родители: Сепыцкой волости починка Шоринского казенный крестьянин Василий Галактионов [Костылев] и законная жена его Елена Семенова
Смерть
После 1851

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