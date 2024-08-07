Чепурнова Марфа Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиПосле 1851
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Чепурнов Семён Васильевич
Мать: не указана
Восприемник
23.12.1851 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Мелания Родители: Сепыцкой волости починка Шоринского казенный крестьянин Василий Галактионов [Костылев] и законная жена его Елена Семенова
Смерть
После 1851