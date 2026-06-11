Липенская Мавра Николаева 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Липенская Мавра Николаева

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 1827

умерла Неизвестно

Супруги
Липенский Андрей Кузьмин1829 г.р.
Дети
(Липенская) Ульяна Андреевна1847 г.р.
(Липенская) Анна Андреева1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липенский Андрей Кузьмин

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Липенская) Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Липенский Андрей Кузьмин

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Липенская) Анна Андреева

Отец ребёнка: Липенский Андрей Кузьмин

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.