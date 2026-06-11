Липенская Мавра Николаева
женский, родилась 1827
умерла Неизвестно
Супруги
Липенский Андрей Кузьмин1829 г.р.
Дети
(Липенская) Ульяна Андреевна1847 г.р.
(Липенская) Анна Андреева1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Липенская) Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Липенский Андрей Кузьмин
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Липенская) Анна Андреева
Отец ребёнка: Липенский Андрей Кузьмин
Смерть
Неизвестно