Любенская (Корвин-Коссаковская) Анна Елена 29.07.1919 — найти родственников по фамилии на Familio

Любенская (Корвин-Коссаковская) Анна Елена

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 29.07.1919

умерла 1993, город Брвинув, Прушкувский уезд, Мазовецкое воеводство, Республика Польша

Мать
Корвин-Коссаковская (Биспинг) Елизавета Тереза1882 г.р.
Отец
Корвин-Коссаковский Михаил Станислав Никодим26.11.1883 г.р.
Супруги
Лубенский Тадеуш Игнатий?.08.1899 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1919

Отец: Корвин-Коссаковский Михаил Станислав Никодим

Мать: Корвин-Коссаковская (Биспинг) Елизавета Тереза

Бракосочетание
1948

Муж: Лубенский Тадеуш Игнатий

Смерть
1993
город Брвинув, Прушкувский уезд, Мазовецкое воеводство, Республика Польша

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