Любенская (Корвин-Коссаковская) Анна Елена
женский, родилась 29.07.1919
умерла 1993, город Брвинув, Прушкувский уезд, Мазовецкое воеводство, Республика Польша
МатьКорвин-Коссаковская (Биспинг) Елизавета Тереза1882 г.р.
ОтецКорвин-Коссаковский Михаил Станислав Никодим26.11.1883 г.р.
Супруги
Лубенский Тадеуш Игнатий?.08.1899 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1919
Отец: Корвин-Коссаковский Михаил Станислав Никодим
Бракосочетание
1948
Смерть
1993
город Брвинув, Прушкувский уезд, Мазовецкое воеводство, Республика Польша