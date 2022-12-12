Абаева (Грусевич) Алена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абаева (Грусевич) Алена Васильевна

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Место рождения

СССР, УССР, г. Тернополь

Дата рождения

17.02.1970

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1970

Отец: Грусевич Василий

Мать: Грусевич Татьяна

СССР, УССР, г. Тернополь
Рождение ребёнка
18.03.1993

Дочь: Бекбулатова Ида

Отец ребёнка: Абаев Павел Борисович

Тернополь, Тернопільська область
Развод
1998

Муж: Абаев Павел Борисович

Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абаев Павел Борисович

Украина г. Тернополь
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