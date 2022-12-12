Абаева (Грусевич) Алена Васильевна
Место рожденияСССР, УССР, г. Тернополь
Дата рождения17.02.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1970
Отец: Грусевич Василий
Мать: Грусевич Татьяна
СССР, УССР, г. Тернополь
Рождение ребёнка
18.03.1993
Дочь: Бекбулатова Ида
Отец ребёнка: Абаев Павел Борисович
Тернополь, Тернопільська область
Развод
1998
Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно
Украина г. Тернополь