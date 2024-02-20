Будыка (Харакоз) Мэри Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будыка (Харакоз) Мэри Ивановна

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Место рождения

с. Ялта Мангушского р-на Донецкой обл

Дата рождения

07.06.1911

Дата смерти

21.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1911

Отец: Харакоз Иван Антонович

Мать: Харакоз Анна Андреевна

с. Ялта Мангушского р-на Донецкой обл
Бракосочетание
13.12.1929

Муж: Будыка Константин

с. Ялта Мангушского р-на Донецкой обл
Рождение ребёнка
21.09.1930

Дочь: Фрадкина Галина

Отец ребёнка: Будыка Константин

Украина, г. Жданов
Смерть
21.11.1992
Украина
Похороны
Неизвестно
Мариуполь
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