Будыка (Харакоз) Мэри Ивановна
Место рожденияс. Ялта Мангушского р-на Донецкой обл
Дата рождения07.06.1911
Дата смерти21.11.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1911
Отец: Харакоз Иван Антонович
Мать: Харакоз Анна Андреевна
с. Ялта Мангушского р-на Донецкой обл
Бракосочетание
13.12.1929
Муж: Будыка Константин
с. Ялта Мангушского р-на Донецкой обл
Рождение ребёнка
21.09.1930
Дочь: Фрадкина Галина
Отец ребёнка: Будыка Константин
Украина, г. Жданов
Смерть
21.11.1992
Украина
Похороны
Неизвестно
Мариуполь