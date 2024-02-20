Харакоз Иван Антонович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Харакоз Антон Федорович
Мать: Харакоз Вера Петровна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
18.10.1905
Мать ребёнка: Харакоз Анна Андреевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
06.12.1908
Мать ребёнка: Харакоз Анна Андреевна
С. Ялта
Рождение ребёнка
07.06.1911
Дочь: Будыка Мэри Ивановна
Мать ребёнка: Харакоз Анна Андреевна
с. Ялта Мангушского р-на Донецкой обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харакоз Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно
Харьков