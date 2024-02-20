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Харакоз Иван Антонович

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Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Харакоз Антон Федорович

Мать: Харакоз Вера Петровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
18.10.1905

Сын: Харакоз Георгий Иванович

Мать ребёнка: Харакоз Анна Андреевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
06.12.1908

Сын: Харакоз Николай Иванович

Мать ребёнка: Харакоз Анна Андреевна

С. Ялта
Рождение ребёнка
07.06.1911

Дочь: Будыка Мэри Ивановна

Мать ребёнка: Харакоз Анна Андреевна

с. Ялта Мангушского р-на Донецкой обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харакоз Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
Харьков
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