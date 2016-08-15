Трушникова (Кудымова) Раиса Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушникова (Кудымова) Раиса Вячеславовна

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Место рождения

Букреева, Юрлинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

10.04.1933

Дата смерти

15.08.2016

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1933

Отец: Кудымов Вячеслав Матвеевич

Мать: не указана

Букреева, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.06.1963

Дочь: Иванова Галина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Нижняя Лобанова, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
15.08.2016
Верхняя Лобанова, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
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