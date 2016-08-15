Трушникова (Кудымова) Раиса Вячеславовна
Место рождения
Дата рождения10.04.1933
Дата смерти15.08.2016
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.04.1933
Отец: Кудымов Вячеслав Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1963
Дочь: Иванова Галина Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Нижняя Лобанова, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
15.08.2016
Верхняя Лобанова, Юрлинский муниципальный район, Пермский край