Потапов Петр Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Олешко (Потапова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Потапова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
08.03.1941
Дочь: Бабкина (Потапова) Валентина Петровна
Мать ребёнка: Потапова Евдокия Васильевна
Ярки, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Призыв на военную службу
27.06.1941
Пропал без вести (военное)
?.03.1943
Смерть
1943