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Потапов Петр Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Олешко (Потапова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Потапова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
08.03.1941

Дочь: Бабкина (Потапова) Валентина Петровна

Мать ребёнка: Потапова Евдокия Васильевна

Ярки, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Призыв на военную службу
27.06.1941
Пропал без вести (военное)
?.03.1943
Смерть
1943

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