Иван Федулович
мужской, родился 1849, Храброво, Талдомский, Московская область
умер 1901
МатьЕвдокия Кузьминична1829 г.р.
ОтецФедул Кондратович1825 г.р.
Супруги
Степанида Герасимовна1851 г.р.
Дети
Маслёнкова Наталья Ивановна1877 г.р.
Татьяна Ивановна1878 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Федул Кондратович
Мать: Евдокия Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Герасимовна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Маслёнкова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Степанида Герасимовна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Степанида Герасимовна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Степанида Герасимовна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Сергей Иванович
Мать ребёнка: Степанида Герасимовна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Георгий Иванович
Мать ребёнка: Степанида Герасимовна
Смерть
1901