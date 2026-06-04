Иван Федулович 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Федулович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1849, Храброво, Талдомский, Московская область

умер 1901

Мать
Евдокия Кузьминична1829 г.р.
Отец
Федул Кондратович1825 г.р.
Супруги
Степанида Герасимовна1851 г.р.
Дети
Маслёнкова Наталья Ивановна1877 г.р.
Татьяна Ивановна1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Федул Кондратович

Мать: Евдокия Кузьминична

Храброво, Талдомский, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Герасимовна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Маслёнкова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Степанида Герасимовна

Храброво, Талдомский, Московская область

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Степанида Герасимовна

Храброво, Талдомский, Московская область

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Степанида Герасимовна

Храброво, Талдомский, Московская область

Рождение ребёнка
1883

Сын: Сергей Иванович

Мать ребёнка: Степанида Герасимовна

Храброво, Талдомский, Московская область

Рождение ребёнка
1892

Сын: Георгий Иванович

Мать ребёнка: Степанида Герасимовна

Храброво, Талдомский, Московская область

Смерть
1901

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