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Маллаева -- Иустинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маллаев Дмитрий Федотович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Маллаев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Маллаев Дмитрий Федотович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.05.1895

Дочь: Маллаева Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Маллаев Дмитрий Федотович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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