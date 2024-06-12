Маллаева -- Иустинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Сын: Маллаев Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Маллаев Дмитрий Федотович
Рождение ребёнка
11.05.1895
Дочь: Маллаева Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Маллаев Дмитрий Федотович
Смерть
Неизвестно