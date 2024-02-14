Горовацкий Моисей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горовацкий Моисей
Мать ребёнка: Горовацкая (Сирота) Сара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горовацкая) Лиза
Мать ребёнка: Горовацкая (Сирота) Сара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горовацкая) Фаина
Мать ребёнка: Горовацкая (Сирота) Сара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горовацкий Иосиф
Мать ребёнка: Горовацкая (Сирота) Сара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горовацкая (Сирота) Сара
Рождение ребёнка
10.06.1881
Сын: Горовацкий Наум
Мать ребёнка: Горовацкая (Сирота) Сара
Смерть
Неизвестно