(Соловьева) Александра Яковлева 1892 — найти родственников по фамилии на Familio

(Соловьева) Александра Яковлева

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась 1892

Супруги
Нифатов Матвей Иванович10.11.1895 г.р.
Дети
Нифатов Николай Матвеевич26.11.1914 г.р.
(Нифатова) Клавдия Матвеевна10.05.1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нифатов Матвей Иванович

Бракосочетание
05.02.1914

Муж: Нифатов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
26.11.1914

Сын: Нифатов Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Нифатов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
10.05.1926

Дочь: (Нифатова) Клавдия Матвеевна

Отец ребёнка: Нифатов Матвей Иванович

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