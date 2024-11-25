(Соловьева) Александра Яковлева
женский, родилась 1892
Супруги
Нифатов Матвей Иванович10.11.1895 г.р.
Дети
Нифатов Николай Матвеевич26.11.1914 г.р.
(Нифатова) Клавдия Матвеевна10.05.1926 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нифатов Матвей Иванович
Бракосочетание
05.02.1914
Рождение ребёнка
26.11.1914
Сын: Нифатов Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Нифатов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
10.05.1926
Дочь: (Нифатова) Клавдия Матвеевна
Отец ребёнка: Нифатов Матвей Иванович