Колесниченко Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесниченко Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1960

Дата смерти

19.04.2009

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1960

Отец: не указан

Мать: Колесниченко Тамара Никитична

Рождение ребёнка
23.09.1991

Дочь: Тонконогова Нина Владимировна

Мать ребёнка: Колесниченко Евгения Викторовна

Мегион, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесниченко Евгения Викторовна

Смерть
19.04.2009
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