Колесниченко Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1960
Дата смерти19.04.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1960
Отец: не указан
Рождение ребёнка
23.09.1991
Дочь: Тонконогова Нина Владимировна
Мать ребёнка: Колесниченко Евгения Викторовна
Мегион, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.2009