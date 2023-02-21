Сара
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ругия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лютвяли
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сяфяр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Атамяли
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шукурова Хадыгя Исмаиловна
Отец ребёнка: Исмаил