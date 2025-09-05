Рычков Андрей Фёдорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Рычков Андрей Фёдорович

Автор
АВ
Ваганов А.

мужской, родился Неизвестно

умер Около 1945

Супруги
Рычкова (Пономарёва) Елизавета ЕфимовнаНеизвестно г.р.
Дети
Лютина (Рычкова) Лидия Андреевна01.01.1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова (Пономарёва) Елизавета Ефимовна

Рождение ребёнка
01.01.1930

Дочь: Лютина (Рычкова) Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Рычкова (Пономарёва) Елизавета Ефимовна

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область

Смерть
Около 1945

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