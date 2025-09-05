Рычков Андрей Фёдорович
мужской, родился Неизвестно
умер Около 1945
Супруги
Рычкова (Пономарёва) Елизавета ЕфимовнаНеизвестно г.р.
Дети
Лютина (Рычкова) Лидия Андреевна01.01.1930 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1930
Дочь: Лютина (Рычкова) Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Рычкова (Пономарёва) Елизавета Ефимовна
Горбуновское, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Около 1945